Sodelujte, rešujte sebe, samo tako lahko rešimo svet

Energija ožganega Marsa je sprožila jezo in očitno je, da je ljudem dovolj. Sonce se bo v prihodnjih dneh iz tehtnice premaknilo v škorpijona in v podzemlju bo zasijala svetloba. Pluton v kozorogu je na zadnjih stopinjah, preden v sredini leta 2023 vstopi v vodnarja. Zdaj se v svojih zadnjih vzdihljajih trudi ohranjati moč z močnim terorjem in grožnjami s smrtjo, saj zna le tako obvladovati svoj položaj. Manipulacije, prikrivanje in korupcija bodo teme prihodnjih mesecev. Ko se bo podzemlje stresalo, se bo tresla tudi Zemlja, pa vendar je prebujenih vedno več. Šele ob njegovem vstopu v vodnarj...