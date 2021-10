Polna Luna sredi tedna pa je odprla Pandorino skrinjico in že tako vrel lonec v družbi še bolj pogrela. Smo tik pred tem, da po letu dni nategovanja elastika poči. Energija ožganega Marsa je sprožila jezo in očitno je, da je ljudem dovolj. Sonce se bo v prihodnjih dneh iz tehtnice premaknilo v škorpijona in v podzemlju bo zasijala svetloba. Pluton v kozorogu je na zadnjih stopinjah, preden v sredini leta 2023 vstopi v vodnarja. Opravljali bi svoje delo in izpolnjevali navodila. To bi bila naša poguba … Izgubili bi bistvo. Ljubezen do sebe in drugih. Zdaj se v svojih zadnjih vzdihljajih tru...