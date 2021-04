Sodelovala bo v peti sezoni plesnega šova

Plesalka se veseli začetka nove sezone oddaje Strictly Come Dancing.

Evropska in svetovna plesna prvakinjaje te dni močno na trnih. Vesela je bila sporočila organizatorjev BBC-jevega šova Strictly Come Dancing ali po naše Zvezde plešejo, da bo znova sodelovala pri eni najbolj gledanih produkcij na svetu. Tokrat že petič.»To je izjemna izkušnja, ki bi jo privoščila vsakemu! Vsa produkcija in ljudje, ki sodelujejo pri oddaji, od producentov, stilistov, visažistov do koreografov, so na najvišji ravni. Vsako leto ob koncu šova rečemo, da nam lepših oblek ne morejo več narediti, a nas vsako novo sezono presenetijo še z lepšimi, boljšimi, bolj bleščečimi,« pravi plesalka, ki se veseli srečanja s plesnimi kolegi in tudi številnimi znanimi obrazi, ki bodo sodelovali v šovu.Na življenje v angleški prestolnici se je že dodobra navadila, običajno jo tam spremlja mama, ki, medtem ko ona dela, čuva hčerko. Seveda bo oddaja prilagojena koronskim ukrepom.