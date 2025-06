So galebi želeli postati del pesmi Ane Ferme? (Suzy)

Ana Ferme že več kot desetletje poje spremljevalne vokale pri Nini Pušlar, nastopala je celo v muzikalih Cvetje v jeseni in Briljantina. Letos se je kot pevka pridružila priljubljenim Fehtarjem. Zdaj v svet pošilja pesem z naslovom Ptice, s katero pogumno stopa v ospredje sama. Pravi, da je »namenjena vsem, ki se v življenju znajdejo na razpotju in morajo verjeti vase, tudi ko je najtežje!«

Snemanje videospota v italijanskem Lignanu so zaradi slabega vremena prestavili kar petkrat. Ko se je končno vse poklopilo, so morali sodelavci med idiličnim prizorom na plaži za pevkinim hrbtom odganjati galebe, ki so se lotili piškotov in rogljičkov. Vse za to, da so lahko posneli prizor, kot so si ga zamislili.

Glasba je nekaj, kar kliče njeno dušo, a je hkrati izučena fizioterapevtka. Pri tem delu ima najraje opravka z ranljivimi skupinami, otroki in starejšimi. »Priznam, da je včasih težko. Ampak imam ogromno srečo z ljudmi, ki me obkrožajo. Glede na to, kako rada se odpravim v službo, mi ni nič pretežko, četudi je kakšna noč bistveno prekratka,« pravi.