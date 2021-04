Snemanje oglasnega spota Slovenskih novic (FOTO)

Menjava kostumov

Glavni igralci videospota so imeli več vlog, zato se je bilo treba kar nekajkrat preobleči.

Poseben izvod

V oglasu ima vlogo tudi poseben izvod Slovenskih novic.

Prava večerja

Prašička, ki igra v spotu, je po celem dnevu snemanja pojedla sestradana ekipa.

Improvizacija

Ideja, da bi se Matjaž Javšnik kopal v denarju, se je porodila na snemanju.

Bodoča Marilyn Monroe?

Darja Gajšek se je prvič preizkusila kot igralka – in šlo ji je odlično.

Klena gasilca

Vili Resnik in Matjaž Javšnik sta v uniformah enega najbolj hvalevrednih poklicev vidno uživala.

V središču

Razvažanje Slovenskih novic s slavnim raznašalcem, obdanim s kamerami, je v središču Kamnika vzbudilo precej pozornosti.

Delo v ozadju

Za en sam prizor oglasnega spota skrbi vrsta ljudi.

Pričeske, da te kap

Vili Resnik je v spotu zamenjal kar nekaj lasulj, nad nekaterimi je bil prav navdušen.

Slovenske novice, najbolj brani slovenski dnevni časopis, letos praznujejo 30. rojstni dan. Prva številka je luč sveta ugledala 14. maja, in če ne bi bilo epidemije, bi letos na ta dan priredili veliko zabavo s torto, tako pa so se v uredništvu odločili, da bodo okrogli jubilej zaznamovali drugače.V sodelovanju z agencijo Luna\TBWA, ki je pomagala pri ideji in izpeljavi, so prosili mojstra uspešnic, naj napiše pesem Slovenskih novic, ki bo zabavala in trosila po deželi dobro voljo še vsaj vse leto.Popevko z melodijo, ki takoj pride v uho, in simpatičnim besedilom pojeta stari maček glasbene scenein nadarjena pevka ter voditeljicaPo pesmi je nastal še zabavni oglasni videospot, v katerem je piko na i dodal igralecKončni rezultat si lahko ogledate na spletni strani Slovenskih novic, takole pestro pa je bilo na snemanju.