Snemal je na deseti rojstni dan, znani Slovenec žari od ponosa

Pevec Miran Rudan te dni kar poka od ponosa. V svet je namreč poslal novo pesem z naslovom Lažeš mi, a bolj kot na nov izdelek je ponosen na svojega najmlajšega sina Nika, četrtošolca, ki se je opogumil in nastopil v očetovem videospotu.

»Želeli smo, da bi čustva in odnose interpretirali otroci. Med njimi ima glavno vlogo moj sin Niko, ki je ravno na dan snemanja dopolnil deset let. Sam je izrazil željo, da bi nastopil v videospotu.« Z bratom Ninom sta sicer že snemala, in sicer ju lahko vidite v videospotu za pesem Ne joči, da srce ne poči.

»Njegovi želji sem z veseljem ustregel. Kamera ga ima rada in zelo je fotogeničen, poleg tega pa z njim ni težko delati in kadri za videospot so bili posneti zelo hitro,« nam je zaupal ponosni oče, ki je še razkril, da njegovega najmlajšega glasba sicer ne zanima preveč.

Četrtošolca igranje pred kamero zanima, glasba pa niti ne.

»Sinov nisem nikoli silil, naj hodita v glasbeno šolo ali pojeta. Če se bosta želela ukvarjati z glasbo, pa jima bom z veseljem pomagal po svojih najboljših močeh,« še pove Rudan.