Smeh je pol zdravja (FOTO)

Zdravilen humor

Redki so tako vešči pisane besede kot Boštjan Gorenc - Pižama, zato ne preseneča, da številni komaj čakajo, kdaj se bo oglasil. Na Kacinovo trditev, da lahko do konca junija cepimo več kot poldrugi milijon Slovencev, se je pisatelj odzval:» S čim? S cepiči.« V drugem primeru pa je čivknil ob spremembi zakona o tujcih, da bo, sodeč po zapisih na twitterju, kar nekaj politikov izgubilo državljanstvo. Njegovo hudomušno osvetljevanje vsakodnevnih zapletov ima naravnost zdravilne učinke.

Pričeska na bone

Zagotovo ste se tudi vi v preteklih 12 mesecih že spotaknili ob pričesko dr. Bojane Beović. Ena od bolj posrečenih imitacij pa je uspela Salome, ki se ji je prva dama korone tako vtisnila v srce, da se ji je posvetila celo med oddihom na Kanarskih otokih. Najprej ji je ponudila fen frizuro na bone, potem pa je v njenem imenu demonstrirala še revolucionarni odvzem brisa skozi zadnjico. V obeh primerih nam je na obraz narisala prešeren nasmešek.

Štajerski odmerek smeha

Bodisi sama bodisi v duetu z mamo, v vsaki različici je Tanja Kocman izvirna in zabavna. Njeni dovtipi, komentarji, posvetila, skratka, vse, kar objavi na družabnih omrežjih, je obogateno z duhovitimi opazkami in zapisi. V prevladi moškega humorja je njen prispevek prav žlahten. Njena najnovejša modrost je, da ena jagoda še ne prinese pomladi.

Legendarno

Brez Radia Ga Ga bi na radijskih valovih in v satiri zazevala gromozanska praznina, zato si celotna ekipa s Sašem Hribarjem na čelu zasluži državno odlikovanje. Njihovo lucidno, pikro in virtuozno vživljanje v politike in druge znane obraze je pravi balzam za našo od kaosa in ustrahovanja ranjeno dušo.

Spakovanje za medaljo

Goran Hrvaćanin - Ajkula je stalnica na domači humoristični sceni, odkar sta s prijateljem Mariem Ćulibrkom obnorela Slovence z odštekanimi video posnetki na youtubu. Zdaj nam v različnih izvedbah lepša trenutke, bodisi v triu Optimisti z Ladom Bizovičarjem in Janezom Hočevarjem - Rifletom bodisi na svojem instagram profilu, kjer blesti v liku mojstra slovenske angleščine.

Nenehno mu dogaja!

Najvišje na lestvici priljubljenih komedijantov je nedvomno Tilen Artač, ki nas iz tedna v teden navdušuje v oddaji Kaj dogaja?! skupaj z Igorjem Bračičem. Njegove imitacije so izjemne, naše smejalne mišice pa so mu še posebno hvaležne za vlogo ministra Hojsa in glasbenih priredb v rubriki Mala terasa.

Ob porastu duševnih stisk in izgubljanju upanja na boljše čase smo lahko hvaležni, da v tako majhnem prostoru premoremo toliko duhovitih posameznikov.Zabavni projekti naših igralcev, stand up komikov in drugih mojstrov za izvabljanje smeha nas spravljajo v dobro voljo tudi takrat, ko nam gre zaradi težkih okoliščin na jok.