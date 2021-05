Smeh in solze Evrovizije

Za nami je zelo uspešna izvedba najbolj priljubljenega glasbenega tekmovanja, na katerem se vsako leto odvija veliko nepričakovanih zgodb. Tudi tokrat se je stkalo nemalo novih prijateljstev, načrtov za sodelovanja, vsak pa je po svoje proslavil ali se tolažil ob končni uvrstitvi. Izluščili smo nekaj najbolj zanimivih dejstev, ki jih gledalci velikega finala niso videli in vedeli. Vesela novica Islandci so kršili pravila enako, kot je leta 1996 to storila visoko noseča Regina. Na odru sme stati največ šest ljudi, a pevčevo dekle je v veselem pričakovanju, tako jih je bilo v resnici sedem. Ze...