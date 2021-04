Slovo v velikem slogu

»Vse stvari so se končno postavile na svoje mesto.«

Serija Najini mostovi je na začetku lanskega marca osvojila srca številnih gledalk in gledalcev po vsej Sloveniji, zdaj pa se od malih zaslonov poslavlja, saj so ljubezen, sanje in obžalovanje dobili epilog.»Spomnim se, kako vroče je bilo v Vipavi tistega dne, ko smo snemali zaključni prizor. Vse stvari so se končno postavile na svoje mesto in sreča ni mogla biti večja, tako pred kot za kamero. Upam, da se bodo s tem strinjali vsi, ki so zaključek serije premierno že videli na Voyu, in vsi, ki bodo nanj nestrpno še čakali nekaj časa,« pravi igralecki je upodobil glavnega junaka, zdravnika Kristjana Bevka.Svoje misli je ob koncu predvajanja strnila tudi, ki upodablja glavno junakinjo Moniko Furlan. »Serija je bila skoraj tako turbulentna kot obdobje, v katerem so jo gledalke in gledalci zvesto spremljali. Vesela sem, da sem bila del takšne široke zgodbe, in še danes pogrešam vipavsko gostoljubje, ulice in malce seveda tudi Moniko.V vsem se morda nisva povsem strinjali, verjamem pa, da je zaključek Najinih mostov prav takšen, kakršnega so si naši gledalci želeli,« pove skrivnostno.