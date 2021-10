Slovo Garsona: Kariera ga je stala ljubezni

Medtem ko trojica junakinj kultne nanizanke Seks v mestu Sarah Jessica Parker, Kristin Davis in Cynthia Nixon (Kim Cattrall, ki je igrala radoživo Samantho, je sodelovanje odklonila) po desetih letih predaha snema nove dele ene najbolj priljubljenih televizijskih nadaljevank za ženske, se je daleč od soja medijskih luči od tega sveta tiho poslovil Willie Garson.



Igralec, ki je v nanizanki upodabljal geja Stanforda Blatcha, je preminil v 58. letu starosti zaradi raka na črevesju, za seboj pa pustil 20-letnega sina Nathena, ki ga je vzgajal kot samohranilec.



Kljub vlogi, v kateri je bil izjemno prepričljiv, Garson ni bil istospolno usmerjen, je pa to, da ne bi škodoval uspešni nadaljevanki, skrbno skrival. To ga je, kot je priznal v enem od intervjujev, stalo ljubezenske sreče, saj ženske v njem niso videle ljubimca, ampak zgolj prijatelja. Ker pa si je zelo želel postati oče, je pred leti sam posvojil tedaj sedemletnega Nathena.

