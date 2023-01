Slovo Barbare Walters: v novinarstvu je podirala mejnike

Za svoje delo je prejela več emmyjev, nagrado za življensko delo, nagrado peabody in zvezdo na pločniku slavnih, po zadnjem intervjuju z Donaldom Trumpom leta 2016 pa se je umaknila iz javnosti.

Pri 93 letih se je konec lanskega leta poslovila Barbara Walters, ki je močno zaznamovala novinarstvo in je ob številnih nagradah že leta 1992 prejela priznanje za življenjsko delo Ameriške nacionalne akademije za televizijsko umetnost in znanost.

Poklicno pot je leta 1961 začela z delom na televiziji NBC, petnajst let pozneje pa odšla k televizijski mreži ABC, kjer je postala prva sovoditeljica večernih poročil. Več kot pol stoletja je bila v svetu televizije skoraj sinonim za poglobljene zgodbe in pogovore, v intervjujih je gostila številna znana imena, politike in zvezdnike, tudi Richarda Nixona, Fidela Castra, Grace Kelly in Monico Lewinsky.

Štirikrat se je poročila in ločila, v drugem zakonu sta z možem Leejem Guberjem posvojila hčerko Jackie. »Morda je zame kariera preveč pomembna ali sem oseba, s katero ni najlažje biti poročen in očitno bolje delujem sama. Nisem osamljena, sem sama,« je povedala v enem od intervjujev.