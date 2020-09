Slovenski šaman: Preden greš navzgor, moraš priti do dna

»Virus je odličen izgovor za to, da z nadzorom in zakoni upočasnjujejo prebujanje človeštva.«

Bermudski trikotnik

Naša zavest je močnejša kot karkoli zunaj nas in vesolje nam pošilja nasprotnike, da bi se premaknili, pravi Lu Ka. FOTO: Dejan Javornik

»Tudi če smo zdaj v najtemnejši noči, gremo v pomlad, ki je ne more nič ustaviti.«

Noč je najtemnejša pred zoro

Vračanje Kristusove zavesti

Lu Ka. FOTO: Dejan Javornik

Pri 11 letih je doživel obsmrtno izkušnjo, šel na drugo stran in se vrnil drugačen. »V gozdu sem začutil, da se drevesa pogovarjajo z mano, zavest se mi je razširila in začel sem se ukvarjati z duhovnostjo,« pravi. »Pozneje sem ugotovil, da je šlo za vstop duše – ko ena duša zapusti telo, v katero se naseli druga ter v njem nadaljuje pot, ne da bi se ji bilo treba utelesiti z rojstvom.« Videti je vsaj desetletje mlajši za svojih 37 let in pojasni, da se po vstopu duše leta na energijski ravni začnejo šteti na novo in se telo pomlajuje. »Duše na planet od 1989. dalje težko pridejo z rojstvom, kajti iz višje vibracije se morajo spustiti v 3D. V višjih dimenzijah je vstop duše (walk-in) pogost način utelešenja, na Zemljo tako velikokrat pridejo duše iz drugih dimenzij,« razlaga in to primerja s filmom Avatar, v katerem so bili prebivalci Pandore v svojem telesu, nato pa so se duše zamenjale. »V vesolju je to normalno. Tisoče let imaš lahko eno telo, ko zaključiš svojo nalogo, pa se dogovoriš z drugo dušo, da ga bo prevzela, da ne gre v nič. V starem Egiptu so imeli piramide, da je duša prišla iz drugega ozvezdja in se povezala s telesom, ko je zaključila poslanstvo, pa se je vrnila,« pojasni. »Reinkarnacija, krog smrti in rojstva, je v večini vesolja nenormalen proces. Mi pa smo ga uvedli po koncu Atlantide, ko se nam je znižala zavest, naš DNK pa je dobil manj vijačnic kot prej, ko smo izgubili povezavo z virom,« pravi.Ob padcu Atlantide se je dogajalo več stvari hkrati. »Zemljo je doletela menjava polov kot posledica elektromagnetnega obrata. Ko sta se sever in jug zamenjala, je elektromagnetno polje planeta padlo, kar v bibliji opisujejo kot obdobje teme, Maji pa kot tri dni in tri noči teme. V tem času se je spomin v telesu začel spreminjati, lahko se je tudi zbrisal – podobno, kot če daš močan magnet na računalnik ali plačilno kartico. Tisti, ki so bili v času Atlantide nepripravljeni, so izgubili spomin. Da padec magnetnega polja lahko povzroči vse to, so spoznali tudi Rusi, ko so izstrelili vesoljsko postajo Mir in je astronavt na njej po dveh tednih izgubil spomin. Ko so poslali drugega, se je zgodilo enako. Ugotovili so, da naši možgani ne obdržijo spomina, ko smo zunaj elektromagnetnega polja Zemlje – enako se je zgodilo na Atlantidi,« pojasni in doda, da je bil tedaj sicer božanski načrt, da bo zavest ljudi padla. »Atlantida je bila sredi Atlantskega oceana, tam je bila kronska čakra Zemlje, povezana z višjo zavestjo,« pravi. »Razdeljena je bila na tri družbene kroge. Osrednjega so predstavljali svečeniki, imenovani Nakkali, ki so po uničenju postali vznebovzeti mojstri ter prešli v 4., 5. dimenzijo. V drugem krogu so bili Maji, skrbniki časa in modrosti, v največjem pa preostali ljudje.«»Drugi razlog za padec Atlantide je bilo vmešavanje drugih ras galaksije. Na Zemljo je prišla tehnološko bolj razvita civilizacija, ki je izbrisala čustva iz svojega DNK in šla tako visoko v evoluciji, da je doživela devolucijo. Prej je živela na Marsu, ki je bil podoben kot Zemlja, a so na njem eksperimentirali s tehnologijo in merkabo – elektromagnetnim poljem, ki so ga ustvarili tako, da je bila ločena od ljubezni in enosti. Ustvarili so tudi Bermudski trikotnik, ki je elektromagnetno polje, postavljeno tja na napačen način. Ker je bilo to v neskladju z dušo Zemlje, je nastalo neravnovesje in kolektivna zavest človeštva je začela padati,« dodaja. »Zadnjih 13.000 let smo doživeli hiter razvoj, v zadnjih 10 letih smo bolj napredovali kot prej v 10.000, tehnološko in v zavesti. Čas se pospešuje, 10 minut je zdaj enako stotim letom. Poleg tega živimo na prelomnici, ki so jo napovedali Maji, ko se osi Zemlje, osončja in galaksije poravnajo, zato si lahko hitro dvignemo zavest. Trenutno smo v vnebovzetju, kar je premik iz ene dimenzije v drugo, težke stvari pa doživljamo, ker moramo, preden gremo naprej, pospraviti, kar smo naredili, tako kot otroci razmetane igrače.«»Preden greš navzgor, moraš priti do dna. Preden se lahko človeštvo spet združi v eno zavest, mora biti dvojnost, razkorak med svetlobo in temo, še večja. Trenutno dogajanje je zrcalo naše dualne zavesti. Nič se ne dogaja, ker nam nekdo to počne, ampak ker sami to sproti ustvarjamo. In če se borimo proti dvojnosti, vladi in protestiramo, ustvarjamo matrico Zemlje, po kateri moramo protestirati proti nečemu. Ko pa v sebi sprejmemo dvojnost, svetlobo in temo, nimata nobene druge možnosti več, kot da nehata obstajati in se vrneta v eno,« pove. »Vsi zunanji sovražniki obstajajo samo zato, ker imamo tudi notranje, ker nečesa v sebi ne maramo in to zrcalimo navzven,« izpostavlja. »Če torej govorimo, da je na svetu vse grozno, telo to občuti kot resnico in jo začne ustvarjati, saj naša zavest ne razlikuje med tem, ali govorimo slabo o kom drugem ali sebi,« opozarja. »Zakon privlačnosti bi se moral imenovati zakon zrcaljenja, saj svet obstaja na tak način, kot ga mi vidimo. Žeje rekel: 'Bodi to, kar si želiš, da je v svetu.' Zato moramo že zdaj čutiti, da je svet v harmoniji in je vse rešeno, kajti ko bomo to doživljali v sebi, bomo začeli enako zrcaliti navzven. Ena oseba, ki ustvarja iz polja srca in enosti, pa je močnejša kot 144.000 ljudi, ki delujejo iz dvojnosti,« poudarja.»Omejevanje pravic ni nič novega, virus je odličen izgovor za to, da z nadzorom in zakoni upočasnjujejo prebujanje človeštva. Toda tudi če smo zdaj v najtemnejši noči, gremo v pomlad, ki je ne more nič ustaviti, čeprav to želijo energije, ki so bile na Zemlji že v času Atlantide in so v vladah še danes. A prava revolucija se ne dogaja na cestah, ampak v nas, tega pa se ne da preprečiti,« poudarja. »Lahko govorimo o reptilih, a se moramo zavedati, da so to civilizacije, ki so zgubile svojo pot do vira, enosti, duše. Ne morejo občutiti ljubezni, zato se bojujejo in želijo prevzeti državo ali planet. Na Thothovih Smaragdnih tablicah piše, da so bili že na Atlantidi kačji ljudje, kuščarji iz drugih dimenzij, ki so prevzeli njihove voditelje. To se še vedno dogaja, saj se bitka za Zemljo odvija vsaj zadnjih 13.000 let. In čeprav se zdi, da se bojujeta tema in svetloba, imajo tudi reptili svojo božansko nalogo v vesolju, tudi če je to le, da mešajo štrene,« pravi. »Virus je prinesel veliko teme, a postal bo tudi katalizator za dvig zavesti ljudi. Prva reakcija nanj je seveda jeza, toda sledilo bo spoznanje, da je naša zavest močnejša kot karkoli zunaj nas in da nam vesolje pošilja nasprotnike, da bi se premaknili. Naši mučitelji so naši učitelji,« pravi. »Ker smo v porodnem kanalu med eno in drugo dimenzijo, doživljamo rušenje denarnega, političnega, zdravstvenega, šolskega sistema, vse od leta 1989, ko se je Kristusova zavest začela vračati na Zemljo. V Vedah je napovedano, da bo človeštvo zavrglo tehnologijo v enem dnevu, ko se bo prebudilo in vrnilo k enosti. A dvojnost mora obstajati, dokler ne bomo pripravljeni na to, na kar trenutno še nismo,« zaključi.