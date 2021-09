Slovenski politiki brez filtra: psovke, žaljivke in nestrpnost (FOTO)

Tudi oni bi morali globoko seči v žep!

Twitter rekorder

Janez Janša si je zaradi svojega čivkanja prislužil naziv 'Maršal Twito', njegovi zapisi pa so nemalokrat odmevali tudi v tujini. Pred leti je novinarki na nacionalki zmerjal s prostitutkami, o Joeju Bidnu je zapisal, da je eden najbolj šibkih predsednikov v ameriški zgodovini, pred štirimi leti je o takratnem pravosodnem ministru Goranu Klemenčiču zapisal, da je pijan v parlamentu, o Kučanu je nekoč dejal, da je zločinec in morilec, lotil pa se je celo Magnifica, saj ga je zmotil oglas za trgovsko verigo, v katerem je nastopil naš glasbenik. A to so le nekateri izmed spodrsljajev slovenskega premierja, ki si je dal v zadnjem letu in pol še več duška s kritikami in žaljivkami na račun tistih, katerih mišljenje mu ni po volji. Foto Voranc Vogel

Slovenija samo za Slovence?

Pred štirimi leti je poslanec SDS Marijan Pojbič javnost na noge dvignil s tole izjavo: »Nič več županov, ki niso pravi Slovenci, še manj pa politikov, ki niso po rodu pravi Slovenci.« Foto RTV Slovenija

Predlagal pregled mednožja

Pavel Rupar, nekdanji tržiški župan in poslanec v državnem zboru, si je spomenik postavil s številnimi aferami in žaljivkami. Pred leti je izjavil, da bi bilo treba opozicijskima poslankama Majdi Širca

in Majdi Potrata pregledati mednožje za ugotovitev spola, o Miši Molk pa je denimo dejal, da se »45 let napaja z našim denarjem na RTV in kvari sleherno oddajo, v kateri nastopa«. O njegovih izpadih bi lahko pisali eseje. Foto Dejan Javornik

Lenuhi in svinje

Notranji minister Aleš Hojs se je pred kratkim spravil na sindikat policistov in jih ozmerjal za lenuhe, protivladne protestnike, zbrane na Prešernovem trgu, pa je označil za svinje in si s tem na glavo nakopal kriminaliste. Foto Matej Družnik

Izključno bele ženske

Poslanec SDS Žan Mahnič je lani na twitterju objavil fotografijo mladih belopoltih deklet s pripisom, da je »to vsa raznolikost, ki jo potrebujemo v Evropi«, domača in tuja javnost pa sta ga obtožili rasizma. Foto Jože Suhadolnik

Jajca in luleki

Žaljivk in žaljivih zapisov Zmaga Jelinčiča Plemenitega je bilo v zadnjih letih toliko, da se jih ne da prešteti. Pred kratkim je predsednika evropskega parlamenta Davida Sassolija poslal, »naj se vrne v svoje gnezdo sedet na jajca«, o beguncih iz Afganistana pa je dejal, naj jim »pomagajo Bidnovi luleki«.

Foto Jože Suhadolnik

Razburil košarkarje

Nekdanji državni sekretar šolskega ministrstva Jernej Štromajer je konec julija zmago naših košarkarjev nad Argentinci, ki jim je Luka Dončić sam nasul neverjetnih 48 točk, komentiral z besedami: »V tej ekipi še Rupnik in Dimec dobro igrata.« Na njegov twit se je odzval Rupnik, ki je zapisal: »Hvala, bucko,« Štromajer pa je pozneje twit izbrisal.

Foto Leon Vidic

Pred dnevi je javnost pretresla novost, da bo odslej vsakdo, ki se prepira z uradno osebo, ji nameni žaljivko, psovko ali kriči nanjo, kaznovan z globo od 500 do 1000 evrov.Mnogi menijo, da gre za dvojna merila, saj smo v vseh teh letih, še posebno v zadnjem letu in pol, priče tako ostrim besedam slovenskih politikov, da bi si morali celo odrasli ob njih zamašiti ušesa, nemalokrat pa smo videli tudi nasilje in rasizem.Tole so le nekateri slovenski politiki, ki bi morali zaradi svojih besed globoko seči v žep.