Slovenski pevec z nastopa na nastop kar s helikopterjem

Žan Serčič je eden naših najbolj zaposlenih glasbenikov. Poleg svojih nastopov še vedno na njih spremlja tudi Jana Plestenjaka. Ob dobrem usklajevanju koncertov to ni težava, hudič pa je, ko je treba kakšnega v zadnjem hipu zamakniti. Tako je pred dnevi Žan s svojimi Šakali nastopal v Kočevju, Janov koncert na Muljavi pa so prestavili na zgodnejšo uro, tako je vse kazalo, da bo moral svojega odpovedati. Pa se je član njegove ekipe domislil, da bi razdaljo lahko pravočasno premagali s helikopterjem. Finančno se to ne izide, a mladi pevec res ceni svoje oboževalce, zato je raje segel v žep, kot da bi odpovedal koncert, za to gesto pa mu je čestital tudi Jan. Žan je sicer pravkar izdal remiksa pesmi Naj me vzame in Zadnja noč, oboževalke pa že komaj čakajo na njegov veliki jesenski koncert s prijatelji v Cvetličarni.

Preveč ceni oboževalce, da bi jih pustil čakati.