Slovenski pevec pokazal izklesano telo, oboževalke navdušene

Da je, član dua BQL, v katerem mu dela družbo mlajši brat, eden najbolj nadarjenih mladih glasbenikov pri nas, vemo že dolgo. A ker je lani virus ostro zarezal v naša življenja, se je Rok tako kot številni drugi glasbeniki moral znajti po svoje, v tem obdobju pa je predvsem ustvarjal in upal na boljše čase.Vsekakor pa mladi pevec, ki bo jeseni dopolnil okroglih 30 let, ni pozabil na svoje dobro počutje in telesno aktivnost. Tako je pred dnevi navdušil številne oboževalke s fotografijo svojega mišičastega telesa, ob kateri so ostale odprtih ust. Nad posnetkom je bila navdušena tudi, o kateri se že nekaj časa piše, da naj bi grela Rokovo srce, čeprav tega nihče od njiju ni uradno potrdil.