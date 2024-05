Slovenski pevec je že mladih nog knjižni molj (Suzy)

Boštjan Dermol od nekdaj rad bere, kar se dobro sliši v besedah, ki jih izbira v pogovoru, v svojih skladbah in poeziji. »Moj stari oče je bil direktor Celjske Mohorjeve družbe, doma smo imeli veliko knjižnico. Katerokoli knjigo sem si zaželel, so mi jo starši kupili, veliko sem visel v knjižnici, prijatelji so brali. Marsikatero knjigo smo dolgo čakali v knjižnici, tako smo si jih potem med seboj sposojali. Eden je oboževal atlase, drugi enciklopedije, o vsem smo se pogovarjali, delili ta znanja. Če je bil eden zelo pameten in razgledan, drugi nismo mogli izpasti neumni, zato smo se potrudili, da smo bili tudi mi načitani,« se smeji.

»Oče je veliko delal na vrtu, med marcem in oktobrom pa je ves čas bral in se z menoj pogovarjal o tem. Ne vem, ali se rodiš radoveden ali se to zgodi s socializacijo. Ogromno stvari me je zanimalo, šlo mi je na živce, če česa nisem vedel. To je bilo nekdaj v knjigah, danes vse ve Google. Tedaj si moral vedeti, kje kaj iskati. Leksikoni so bili zakon,« se z nasmehom spominja.