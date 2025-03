Z zmago v svetovnem pokalu v gimnastiki v Cottbusu je 30-letna Ljubljančanka segla v višave in dosegla skoraj nepredstavljivo. Še posebno, če vemo, da je mama dveh malih otrok. »Za prvič je bilo super in se je sanjsko izteklo. Do zmage ni bilo enostavno priti, saj moram nadvse spretno krmariti med vrhunskim športom in družinskim življenjem. Na srečo imam čudovitega partnerja Žigo, ki me podpira in obvlada najina otroka, štiriletnega sina Maia in dve leti mlajšo hčerko Mio, za kar sem mu zelo hvaležna,« pove. Teja uživa v gimnastiki. To je bila že njena deseta zmaga na tekmah svetovnega pokal...