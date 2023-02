Slovenske reprezentantke: navdušile mlade košarkarice

FOTO: Suzy

Z nezadržno hitrostjo se približuje žensko evropsko košarkarsko prvenstvo, ki ga bosta med 15. in 25. junijem gostila Slovenija in Izrael. Naše odlične košarkarice s kapetankona čelu so nazadnje izgubile zadnjo kvalifikacijsko tekmo proti Poljski, a si zaradi tega ne belijo las in se veselijo žreba, ki bo osmega marca, ta pa bo določil, proti katerim tekmicam se bodo pomerile na prvenstvu. Tekmo so si z zanimanjem ogledale tudi mlade in nadobudne športnice iz ljubljanskega kluba ŽKD Ilirija in se po koncu fotografirale z izjemno mlado košarkarico, 22-letno, ki je bila pred tremi leti kandidatka za nabor WNBA. Košarkarski obračun so spremljale tudi ambasadorke junijskega EuroBasketain. Zadnje tri ambasadorke bodo javnosti predstavljene čez mesec dni.