Navdih za stvoje stvaritve umetniki po navadi črpajo iz resničnega življenja. Nič drugače ni s stand up komiki. Ti so s svojimi razkritji na odru nemalokrat osupnili kolege in bližnje, tisti, ki imajo izkušnje na starševskem področju, pa so z velikim veseljem izkoristili to svojo vlogo in brez dlake na jeziku spregovorili o podmladku, brez katerega nekatere šale ne bi zaživele. Nič več ponočevanja Vid Valič se je lani poleti prvič znašel v vlogi očeta, sprva malce napeto situacijo in lovljenje pri menjavanju plenic pa je izkoristil sebi v prid. Napisal je komedijo Strast, dojenček in rompomp...