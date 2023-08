Slovenske barbike: Nismo lutke! (Suzy)

Svetovno znana svetlolaska podira rekorde v zaslužku in kritičnih opazkah. Barbie je v zgodovini prikazala raznolikost, da je vsak odtenek kože enako lep in je sposobna uspeti v slehernem poklicu. Z leti je pridobila celo na teži in se na trgovskih policah borila za enakost med spoloma. Barbie vplivnica Podobnosti med barbiko in 'influenserko' Hajdi Korošec Jazbinšek se ponujajo kar same. Barbie pohodnica Z nahrbtnikom ali brez je Lea Mederal naša športna barbika. Barbie podjetnica Danes je glavna atrakcija podjetja Mattel sinonim za samozavestno, neodvisno in sposobno žensko. Takšna je ...