Slovenska smučarka se je na skrivaj poročila (FOTO)

Enaintridesetletna slovenska alpska smučarka Maruša Ferk je 8. avgusta doživela najlepšo pravljico. S svojim dolgoletnim srčnim izbrancem, enainpetdesetletnim Christophom Saionijem, nekdanjim francoskim smučarjem in trenerjem francoske reprezentance za evropski pokal, je namreč skočila v zakonski stan.Zaljubljenca sta se poročila na francoski rivieri, v prestižni Nici, kjer se je pred dnevi začel tudi Tour de France, na katerem navdušujeta Primož Roglič in Tadej Pogačar. »Popoln dan in popoln datum,« je poročne fotografije, ki jih je delila na svojem profilu na instagramu, komentirala novopečena nevesta, ki so ji ob tej ...