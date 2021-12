Slovenska rekorderka Senidah

Slišati je naravnost neverjetno, a povsem zasluženo. Senidah je namreč v zadnjih dveh letih na platformi, kjer si javnost ogleduje njene videoposnetke, nanizala vrtoglave pol milijarde predvajanj. S tem je postavila magično mejo in za slovenske izvajalce nepredstavljiv mejnik, po katerem hrepeni vsakdo, ki želi biti viden in slišan.

Noben njen videoizdelek pravzaprav nima manj od milijona ogledov, kar ji je v veliko čast, hkrati pa je vsem ljubiteljem njenega ustvarjanja zelo hvaležna. V času, ko njeni glasbeni kolegi čakajo na boljše razmere, ima ona privilegij, da potuje po Evropi in nastopa, saj si jo organizatorji želijo ne glede na vse.

Ne zdi se ji samoumevno, da je tako oboževana, ampak se še vedno kdaj uščipne, da se prepriča, ali se ji vse to resnično dogaja. A vrtoglave, sanjske cifre, ki se vrtijo ob njenem imenu, niso naključne, temveč so plod trdega dela, bridkih izkušenj in vztrajnosti.