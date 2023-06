Slovenska pevska diva je notranje pomirjena in izpolnjena (Suzy)

V refrenu nove uspešnice je Helena Blagne postavila piko, v življenju pa je za pomembnimi poglavji pogosto naredila klicaj. Tokrat je moči združila z dolgoletnim glasbenim kolegom Alešem Klinarjem. Z njim sta v devetdesetih vsak po svoje soustvarjala popularno slovensko sceno in bila nekakšna pika na i razgibanemu obdobju zabavne industrije. Zdaj je na tiste čase ostala le še nostalgija, ki ju večkrat obišče. »To so bila zlata leta. Poboža mi dušo, da se lahko danes s prijatelji ozrem nazaj in obujam nepozabne spomine. S Klinčijem je bilo vedno veselo, to sproščeno vzdušje pa se je ohranilo. Še med nastajanjem ljubezenske pesmi smeh in humor ne smeta biti izvzeta. Življenje je preveč resno, da bi se izgubljali v melanholiji. Glasba je tisto čudežno zdravilo, ki omili marsikatero bolečino. Tudi srčno,« je prepričana Helena.