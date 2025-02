Mlada pevka Monika Avsenik Langus živi svoje sanje. Minuli konec tedna je znova dvakrat stala na odru s slovitim italijanskim tenoristom Andreo Bocellijem in kmalu se vrača na oder kot spremljevalna vokalistka v bendu Jana Plestenjaka, ki po daljšem premoru pripravlja koncert prav na valentinovo. S ponosom obleče tudi narodno nošo in zapoje kakšno Avsenikovo, ki so jo ustvarili njen dedek Slavko, oče Grega ali brat Sašo Avsenik. Slavni tenorist Andrea Bocelli vas je očitno vzljubil, saj vas je vnovič povabil na svojo koncertno turnejo? Res je. Vsakič, ko dobim povabilo, me zadene kot prvič....