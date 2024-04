Slovenska kaskaderka v Indijo po mir in dvajseto tetovažo (Suzy)

Slovenska kaskaderka Tjaša Perko je velika ljubiteljica oddaljenih in eksotičnih krajev. Službeno in zasebno je prepotovala že dobršen del sveta, nedavno pa je prvič obiskala Indijo, kamor se je odpravila brez svojih fantov, moža in nekdanjega smučarja Roka ter njunih dveh sinov Izaka Svaruna in Oskarja.

V Indiji je preživela dobra dva tedna. FOTO: osebni arhiv/instagram

Tam se je poglabljala v meditacijo in jogo, ki jo izvaja že leta, v tej čudoviti deželi, kamor se bo zagotovo še vrnila, je našla mir in se povezala sama s sabo. Velika ljubiteljica telesnih poslikav se je sicer že vrnila domov, ob tem pa razkrila, da si je dala v Indiji narediti trajni spomin, in sicer si je omislila svojo dvajseto tetovažo, ki krasi prste na njenih rokah.

Na čudovito potovanje jo zdaj veže trajni spomin. FOTO: osebni arhiv/instagram

»Obožujem majhne tetovaže, ki pa jih priznani tetovatorji sovražijo, še posebno tisti, ki so ljubi meni,« je iskrena Tjaša, ki upa, da njena nova tetovaža na prstih ne bo zbledela, tako kot se je zgodilo z njeno predhodnico.