Slovenska igralka z Matjažem praznuje srebrno poroko (Suzy)

Igralka in njen dragi sta 18. marca brez velikega pompa nazdravila srebrni poroki in obudila spomine na dan, ko sta si obljubila večno zvestobo. To sta si prisegla leta 2000 na Bledu, cerkveni obred sta imela na otoku. Nina in Matjaž se strinjata, da je bil to eden najlepših dni v njunih življenjih. »Iz srca sva se nasmejala, takrat in zdaj,« je priznala igralka, ki jo je Matjaž kot pravi kavalir nesel po stopnicah do cerkve.

»Kdaj moraš kaj potrpeti, se ugrizniti v jezik, narediti korak nazaj, se prilagoditi in sprejeti kompromise.«

Za igralko in njenega dragega ima Bled poseben pomen.

Zakonca sta si ob tej pomembni obletnici podarila potovanje v Tanzanijo, Matjaž je tam doživel svoj prvi safari, ki je Nino navdušil že pred leti v Keniji. Igralka je že večkrat poudarila, da so za uspešen zakon pomembni dobri medsebojni odnosi in da je včasih treba tudi potrpeti. »Človek je bitje, ki raste, se spreminja in zori prek odnosov. Ti niso enostavni. Kdaj moraš kaj potrpeti, se ugrizniti v jezik, narediti korak nazaj, se prilagoditi in sprejeti kompromise,« pravi. V 25 letih sta doživela marsikaj, a neprijetnih stvari nista nikoli odrivala stran, temveč sta se z njimi znala soočiti. »Bili so vzponi, padci, a sva ob vsaki krizi našla moč in upanje za naprej.«

Zavedata se, da zakon zahteva veliko potrpljenja, dela, vztrajnosti in prilagajanja.