Vsakič ko me nekdo vpraša, kdaj mislim, da se bodo ljudje prebudili in spoznali resnico, in ali sploh menim, da je to mogoče, se namuznem. Ko z njimi podelim svoj pogled, jih moja gotovost kar malce vrže iz tira. Ne morejo razumeti, kako jim lahko predstavim takšno vizijo Slovenije. Takoj me spomnijo, da večina ljudi ne razume, kaj se 'v resnici' dogaja, ampak samo kimajo in sprejemajo, kar jim je servirano. Življenjski stroški strmo naraščajo, starši se trudijo otrokom omogočili boljše življenje, a so otroci in mladostniki pod večjim pritiskom kot kdajkoli prej. Večina zaradi varnosti vztra...