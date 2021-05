Slovenija ima novi igralski zvezdi

Pred dnevi so v Ljubljani posneli zadnje kadre prvega slovenskega božičnega filma, celovečerca Kapa, ki pripoveduje zgodbo devetletnega dečka Erika, ki mora zaradi problematičnih staršev živeti v mladinskem domu, in sedemletne Lučke, ki prihaja iz bogate družine.



Ker je božič, otroka upata, da se jima bodo izpolnile najbolj skrite želje. V vlogah glavnih likov sta nastopila osemletna Kaja Podreberšek, za katero je to prva filmska vloga, Erika pa je zaigral enajstletni Gaj Črnič, ki ima s kamerami že nekaj izkušenj, med drugim smo ga lahko gledali kot Gregija v priljubljeni seriji Najini mostovi.



»Delati s Kajo in Gajem je bila zame neponovljiva izkušnja. Na začetku snemanja sem ju gledal kot nadarjena otroka, na koncu pa sta zame izjemna igralca in odlična prijatelja. Vsak dan sem užival v njuni iskrenosti, neverjetni igri in vzdržljivosti. Večmesečno snemanje, sicer prilagojeno delu z otroki, je celo za izkušene igralce velik zalogaj,« je o delu z glavnima igralcema povedal režiser Slobodan Maksimović.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: