Slekli so uniforme

Omar Naber

Ni jih veliko, ki se lahko pohvalijo, da znajo narediti zobe, ob tem pa tako ubrano prepevati, kot to počne naš dvakratni evrovizijec in zobni tehnik.

Mateja Svet

Še vedno velja za eno naših najbolj opevanih smučarskih junakinj, obožujejo pa jo tudi v vlogi delovne terapevtke na ljubljanski psihiatriji. Je ena redkih, ki je najprej nosila športni dres in šele za tem zdravstveno uniformo.

Henrik Neubauer

Ta izjemni gospod se je v svoji bogati karieri uveljavil kot vrhunski poznavalec baleta in glasbe, vmes pa celo zaključil študij medicine.

Borut Veselko

Edini zdravnik med igralci se je po uspešnem študiju medicine podal v umetniške vode, a kljub temu ni pozabil na prvo ljubezen, ki se ji je posvetil z oddajo Doktor 24.

Vili Resnik

Pojoči zdravstveni tehnik se je že na začetku službovanja angažiral na zahtevnem onkološkem oddelku. V sedemletnem stažu se ga je prijel vzdevek Sonce.

Matic Osovnikar

Z gotovostjo lahko trdimo, da je ta sprinter najhitrejši zobar v Sloveniji, saj je kot stomatolog postavil državni rekord na sto metrov.

Andrej Stare

Športni komentator se vsake toliko še vedno prelevi v zdravnika.

Tomaž Mihelič

Po srednji zdravstveni šoli je doštudiral delovno terapijo, vmes pa zaslovel v skupini Sestre. Nazadnje je v vlogi medicinske sestre poskrbel za smeh s Tilnom Artačem in Igorjem Bračičem.

Ni skrivnost, da se je veliko znanih obrazov, preden so zasloveli, ukvarjalo z drugimi poklici.Nemalo je takšnih, ki so se preizkusili kot zdravstveni delavci, nato pa šli med pevce, igralce, plesalce, športnike in televizijske osebnosti.V času, ko so zdravniki in medicinske sestre še posebno na udaru, smo izbrskali, katera zveneča imena so nekoč nosila bele uniforme.