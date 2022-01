Slavni za štedilnikom: Pravi moški zna kuhati (FOTO)

Če je bilo kuhanje nekoč v domeni gospodinj in profesionalnih kuharjev, je danes že skoraj nezaslišano, če moški ne zna pripraviti kakšnega obroka.

S tem pa moški niso pridobili le samostojnosti, ampak tudi privlačnost, saj marsikatera sodobna ženska pravi, da je tisti, ki se spretno vihti med lonci, tudi bolj zapeljiv. Pregledali smo seznam znanih obrazov z najbolj pestrim menijem slastnih jedi in hitro ugotovili, da so prav vsi prijetnega videza, nekateri so povrhu še dobri glasbeniki in plesalci.

Njami!

Očitno torej ne znajo mešati le s kuhalnico, ampak tudi z boki.

Nad oblaki Naj bo v Vipavski dolini ali visoko v Alpah, Franko Bajc si je vedno pripravljen pripraviti kaj za pod zob. Treba je namreč vzdrževati mišičasto telo.

Maestro Težko je presenetiti tega vrhunskega igralca, ki je vsaj tako kot pred kamerami prekaljen tudi v kuhinji. Branko Đurić - Đuro bi lahko zlahka odprl kakšno vegansko restavracijo.

Vsemu kos Pri Magnificu se je skoraj nemogoče domisliti nečesa, česar on ne bi znal skuhati. Prisega na sveže sestavine lokalnega porekla, osredotočen pa je na pristne okuse brez nepotrebnega eksperimentiranja.

Zgoraj brez Če med cvrčanjem pokažete še trenirano telo, bodo degustatorke Reneja Šantiča gotovo še bolj uživale v okušanju njegovih specialitet.

Kuharski geni Radijski voditelj Robert Roškar ima privilegij, saj je njegova mama kuharica, kar pa ne zagotavlja, da se tudi sam dobro znajde pri pripravi hrane. Na srečo se gosti ne pritožujejo in pridno popapcajo vse, kar jim postavi na mizo.

Morske dobrote Pevec Jernej Tozon bo težko lačen, kajti v še tako nepredvidljivem okolju si bo znal pripraviti nekaj, kar mu bo napolnilo želodček. Najbolj mu gredo od rok morske dobrote.

Priden učenec Babi Ana je zadolžena, da vnuk Dejan Krajnc nadaljuje tradicijo njene vrhunske kuharije. Sicer se sam veliko raje baše z odlično domačo hrano, ampak nekaj prijemov in receptov pa je vendarle osvojil.