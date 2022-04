Slavni v resničnem življenju: Bi spili pivo z njimi? (FOTO)

Ste se kdaj spraševali, kako je, če naključno srečaš svetovno znano osebo? Ali če v vrsti za kino naletiš na znanega filmskega igralca? Pa bi jih vedno prepoznali?

Na spletu so zaokrožile zgodbe običajnih ljudi, ki so naleteli na znane bodisi v trenirkah bodisi v preoblekah, da jih ni nihče prepoznal. Preprosta srečanja pa so si navadni smrtniki zapomnili za vedno.

Taylor Swift Pevka se rada druži z oboževalci, nekdaj je celo redno prirejala zabave, na katerih je izbranim poslušalcem predvajala svoj novi album še pred izidom, pred obiskom pa je vedno vztrajala, da sama speče čokoladne piškote zanje. Prav tako je na spletu pregledovala njihove profile na družabnih omrežjih. Na podlagi zbranih informacij je zanje pripravljala božična darila in jim jih pošiljala. Pred kratkim se je z natakarjem, ki je stregel njej in njeni družini, zapletla v pogovor o učiteljih, saj je ugotovila, da sta obiskovala isto srednjo šolo. Na nekem forumu je poročal, da je bilo tako, kot bi prišel na obletnico mature, Taylor pa je bila menda povsem običajna 'sošolka'.

Princ William in vojvodinja Catherine Med študijem na Škotskem je William rad zahajal v lokalni bar, kjer so se do njega vsi obnašali, kot bi bil le še eden od gostov. Vedno se je trudil ostajati malce v ozadju, vseeno pa je menda kar dober pivec piva. Po drugi strani je eden od kraljevih strežajev poročal o zabavi za 60. rojstni dan princa Charlesa leta 2008. Kate je takrat z Williamom hodila že pet let, vendar je sredi prostora menda prav nerodno postavala sama, ker ni nihče vedel, kdo je. »Zasmilila se mi je, zato sem stopil k njej in klepetal z njo, dokler ni prišel Will. Si predstavljate, da je danes ne bi nihče ogovoril?!«

Paul Rudd Neko dekle je zapisalo zgodbo o svoji mami, ki je delala v velikem podjetju in bila povabljena na pomembnejšo zabavo. S seboj bi vzela tudi hčerko, a je ta zbolela in ostala doma. Mama je na zabavi naletela na igralca Paula Rudda in ga prosila, naj pokliče njeno bolno hčerko, ki obožuje njegove filme. To je storil in se z njo pogovarjal kar nekaj časa. Deset let pozneje je ista mama naletela na istega igralca na koncertu Brucea Springsteena. Paul se je spomnil bolne hčerke in z mamo sta hitro skovala nov načrt ter jo spet poklicala. »Se že počutiš kaj bolje? Tvoja mama še kar sama žura?« je presenečeno dekle vprašal znani igralec.

Elton John V neki športni trgovini si je starejša gospa previdno ogledovala visokega temnopoltega moškega, ki je stal pri steni s športnimi čevlji. Zdel se ji je nekam znan, zato je pocukala za rokav drugega nakupovalca, ki si je ogledoval tekaške čevlje. »Ali veste, kdo je tale gospod? Tako znan se mi zdi? Je košarkar?« Moški jo je nekaj trenutkov z nasmeškom opazoval, potem pa le dejal: »Jaz sem Elton John in tole je moj telesni stražar.«

Sigourney Weaver Na ameriški vzhodni obali je neka družina preživljala počitnice, oče pa je vsako jutro sprehajal psa po obali, kjer je spoznal prijazno sprehajalko psa, s katero sta se odtlej dobivala vsako jutro in klepetala. Nekega dne je s seboj povabil sina, ki je ugotovil, da oče vsako jutro sprehaja psa s Sigourney Weaver, ki je nadvse uživala v tem, da je gospod ni prepoznal in sta se tako teden dni družila kot navadna smrtnika.

Robin Williams Da je bil med najprijaznejšimi filmskimi zvezdami, ne preseneča nikogar. Že pred smrtjo, še bolj pa po njej, so splet preplavile zgodbe o Robinu, ki si je vedno vzel čas za običajne ljudi. Najpogosteje za otroke, imel pa je tudi navado vsak ponedeljek zjutraj obiskati trgovino z opremo za boardanje na Manhattnu. Tam je običajno pol ure preživel z mladimi zaposlenimi in se z njimi šalil. Tako je enega vprašal, če gre sploh kdaj domov. Ta je povedal, da ima jutri prost dan, Robin pa se je žalostno nasmehnil in dejal: »Uf, že 30 let nisem imel prostega dne!«