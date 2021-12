Slavni pišejo pravljice

Nekatere slavne mame so se namreč v pripovedovanju pravljic tako izmojstrile, da so se odločile svoje zgodbe deliti še z drugimi otroki. Pred kratkim je svojo prvo slikanico izdala tudi teniška zvezda Serena Williams, med zvezdniškimi pravljičarji pa je tudi nekaj slavnih očetov, kot je bil denimo Kobe Bryant, med njimi so celo tisti, ki svojih otrok nimajo, a so v sebi našli žilico za pisanje zgodbic za najmlajše.

Teniška zvezdnica Serena Williams je izdala svojo prvo slikanico. Prigode Qai Qai, kakor se knjižica imenuje, so posvečene dogodivščinam najljubše igrače športničine hčerke Alexis Olympie. Qai Qai je postala spletna zvezda kmalu po tem, ko so oboževalci slavne športnice opazili, da jo ima štiriletnica v rokah na več družinskih fotografijah. Serenin mož Alexis Ohanian je leta 2018 igrači ustvaril profil na instagramu in temnopolta punčka ima danes več kot 3,5 milijona sledilcev. Serena je ob izidu knjige povedala, da hčerki skoraj vsak večer bere pravljice, njihova junakinja pa je pogosto prav Qai Qai.

»Svet potrebuje več vijoličnih ljudi,« z naslovom pravljice opozarja igralka Kristen Bell. Mama dveh otrok v slikanici otroke uči, da smo vsi eno, ne glede na razlike med nami, in da moramo biti prijazni tudi z ljudmi, ki ne razmišljajo tako kot mi. Otroke spodbuja, naj se vedno zavzamejo za tisto, kar je prav. Očarljiva pravljica, ki bi jo nemara lahko uvedli za obvezno čtivo nekaterih slovenskih politikov.

Meghan Markle je junija letos izdala otroško knjigo z naslovom The Bench. Klop, kakor bi naslov prevedli, govori o posebnem odnosu med očetom in otrokom. Naslov knjige je simboličen, saj je Meghan princu Harryju za njegov prvi očetovski dan po tem, ko se jima je rodil prvorojenec Archie, podarila klop in pesem, v kateri govori, kaj vse si želi na tej klopi preživljati z njim v življenju. Slikanica je izšla malo pred rojstvom njunega drugega otroka, hčerke Lilibet Diane.

Edinka igralke Bette Midler, leta 1986 rojena Sophie, je za pravljice že lep čas prevelika, a njena slavna mama je zgodbo, ki se ji je porodila ob pogledu na raco v parku, prelila v knjižico za otroke. Zgodba o mandarinski raci: moderna bajka uči otroke, da je treba uživati v drobnih rečeh.

Axl Rose se je leta 1986 zaljubil v manekenko Erin Everly in zanjo napisal slovito uspešnico Guns'n'Roses Sweet Child O' Mine. Čeprav je bilo njuno razmerje razburkano (poročila sta se, ločila in bila nato znova skupaj), si je zvezdnik z njo zelo želel imeti otroka. Želja se jima ni izpolnila. Erin je leta 1990 splavila, kar je Axla izjemno pretreslo. Leta pozneje je pesem, posvečeno svoji veliki ljubezni, predelal v pravljico za otroke, ki jih sam do sedaj še nima. Pravljica govori o dveh deklicah, ki sta otroštvo preživljali na turnejah z glasbeno skupino.

Madonna je mati šestih otrok, dveh bioloških in štirih posvojenih. Čeprav si nekdanje pop ikone najbrž ne predstavljamo kot pravljičarke, je avtorica kar sedmih slikanic in 12 knjig za otroke. Ena najbolj znanih je slikanica The English Roses, ki govori o štirih deklicah, ki so ljubosumne na punco Binah, dokler ne ugotovijo, da njeno življenje le ni tako sanjsko, kot se jim je zdelo. Knjižica, ki je izšla leta 2003, je prevedena v 42 jezikov, prodana pa je bila v več milijonih izvodih.