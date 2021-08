Slavni na jahtah (FOTO)

Odpri galerijo

Leonardo DiCaprio – Rising Sun Leonardo DiCaprio je eden najbolj znanih in najbolje plačanih igralcev v zgodovini Hollywooda. Njegovi filmi so mu do danes prinesli več kot šest milijard evrov, dodaten zaslužek pa mu prinašajo njegovi producentski projekti. Nič čudnega torej, da ni niti za hip okleval, ko je bilo treba seči v žep po 168 milijonov evrov za izgradnjo superladje Rising Sun. Rising Sun je 11. največja superladja na svetu. Opremljena je z vinsko kletjo, kinom, košarkarskim igriščem in pristajališčem za helikopter. Superjahte so ene največjih onesnaževalk, in če se lastništvo takšne jahte ne ujema z zvezdnikovo siceršnjo ekološko naravnanostjo, pa je po drugi strani naravnost idealno za igralca, ki smo ga občudovali v vlogi razvpitega volka z Wall Streeta.