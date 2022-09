Slavni, ki zavračajo družabna omrežja (FOTO)

Čeprav je dandanes velikokrat slišati, da nekoga, ki nima družabnih omrežij, preprosto ni, tudi med zvezdniki obstajajo takšni, ki shajajo brez spletnih profilov. Razlogi za njihovo zavračanje tovrstnih pridobitev sodobne družbe so različni: od tega, da v njih ne vidijo smisla, do varovanja zasebnosti.

Da to, da uporabniških računov na facebooku, instagramu, twitterju in tiktoku nimajo, prav nič ne škoduje njihovi slavi, je povsem jasno, kajti kljub temu se ponašajo z uspešno kariero. Poglejte, kateri zvezdniki se torej otepajo družabnih omrežij.

Sandra Bullock Ključnik Sandra Bullock na instagramu ponudi kar nekaj rezultatov, a nobeden od profilov, ki se ob njem prikaže, ni igralkin. Osnovali so jih njeni oboževalci, sama namreč družabnih omrežij ne uporablja. Predvsem zato, ker želi zaščititi svojo in zasebnost svojih otrok. Prav tako ne more razumeti, zakaj bi nekdo hotel vse, kar se mu zgodi, takoj deliti s svetom.

Bradley Cooper Ljubljenec občinstva dosledno zavrača uporabo družabnih omrežij, saj se boji, da bi na njih razkril preveč osebnih podrobnosti. Hkrati ga skrbi, kakšen vtis bi zaradi objav na njih pustil pri oboževalcih in kako bi ti začeli gledati na njegove filme. Raje ostaja pristen in v resničnem svetu.

Kristen Stewart Ne samo da profilov na družabnih omrežjih nima, do njih goji celo odpor. Zaveda se, da zato v očeh mnogih deluje staromodno in za časom, a je prepričana, da bi bilo življenje veliko lepše, če bi ga živeli tu in zdaj, ne pa s pomočjo takšnih in drugačnih platform.