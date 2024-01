Slavni in zabavni v letu 2023: Šokantna razkritja, spolni sprevrženci in vesoljci na obisku (Suzy)

STARA OČKA: Dva velikana filmske zgodovine sta postala očka v poznih letih življenja. Robert De Niro je dopolnil 80 let in dobil sedmega otroka, hčerko Gio, Al Pacino pa 83, dobil je četrtega otroka, sina Romana. Al je že očka 33-letne Julie z bivšo Jan Tarrant, in 22-letnih dvojčkov Antona in Olivie, ki ju ima z Beverly D'Angelo. Robert ima Elliota in Helen z bivšo ženo Grace Hightower, Dreno and Raphaela z nekdanjo partnerico Diahnne Abbott in dvojčka Aarona in Juliana z nekdanjim dekletom Toukie Smith. FOTO: Profimedia

VESOLJCI NA OBISKU: Goldie Hawn je oktobra dejala, da se je je pri dvajsetih letih dotaknil vesoljec in da je bil občutek, ko bi se je dotaknil bog. Povedala je, da so bili obiskovalci srebrne barve, imeli trikotno oblikovane glave, majcen nos, le razpoko za usta in nobenih ušes. FOTO: Profimedia

ŠOKANTNO RAZKRITJE: Leta 2022 je njen mož poskrbel, da se je o njem govorilo vse leto, Jada Pinkett Smith pa je v svoji knjigi razkrila, da z Willom že osem let živita narazen. V njej je popisala tudi številne intimne podrobnosti, ki se jim je njen mož v svoji knjigi izognil. FOTO: Profimedia

SOJENJE GWYNETH: Če smo leta 2022 spremljali sojenje Johnnyja Deppa in Amber Heard, je leta 2023 med sodnijskimi peripetijami prevladovalo zanimanje za sojenje Gwyneth Paltrow, ki naj bi poškodovala upokojenega optika Terryja Sandersona, ki jo je tožil za 272 tisoč evrov. Ona ga je v zameno tožila za en sam dolar, rekoč, da jo je pravzaprav on poškodoval, in zmagala. FOTO: Profimedia

BARBENHEIMER: Dva največja filma letošnjega leta sta pot po kinodvoranah začela na isti dan, a se drug drugemu nista umaknila in si z nepolarizirajočim pristopom prislužila velik aplavz občinstva. FOTO: Profimedia

BIZARNI SVET: Kanye West nadaljuje svoj bizarni pohod po svetu. Razburjal je predvsem Italijane, saj je s svojo novo ženo Bianco Censori v katoliški državi počel marsikaj necenzuriranega, med drugim se je ona po ulicah sprehajala pomanjkljivo oblečena, na vodnem taksiju pa je Kanye kazal golo zadnjico, zdelo se je celo, da je bil tam deležen posebnega, telesnega izkazovanja ljubezni. FOTO: Profimedia

PRINC IZ MONTECITA: Ni ravno z Bel-Aira, a vsekakor to ni več dostojanstveni britanski dvor. Princ Harry si je s svojo knjigo naredil več škode kot koristi, ko je priznal, da si je na ozeblega lulčka mazal kremo, ki ga je spominjala na njegovo mamo. Denarja je priteklo na tone, a tone tudi ladja, na kateri prav na veliki nogi živi s svojo drago, tako vsaj kažejo vsi poslovni dogovori, ki so z nje popadali – v vodo. FOTO: Profimedia

OSEBNOST LETA: Revija Time je za osebnost leta izbrala Taylor Swift, ki je letos ne le dominirala koncertnim stadionom, pač pa tudi tabloidom. V enem letu je s turnejo zaslužila skoraj 4 milijarde evrov, za skoraj 5 milijard okrepila ameriško ekonomijo, svojim zaposlenim pa razdelila bogate nagrade, saj so že samo vozniki tovornjakov dobili vsak 90 tisoč evrov. Po koncu zveze z Joejem Alwynom je zdaj srečna v objemu igralca ameriškega nogometa Travisa Kelceja, njena prisotnost na njegovih tekmah pa je prav tako poskrbela, da je porasla prodaja vstopnic. FOTO: Profimedia

SPOLNI SPREVRŽENCI: Med temi je največ pokasiral Danny Masterson, zvezdnik nadaljevanke Oh, ta sedemdeseta, saj je bil zaradi posilstev obsojen na 30 let zapora. Ashton Kutcher in Mila Kunis, njegova soigralca, pa sta se bila prisiljena zagovarjati zaradi pisma podpore, ki sta ga napisala zanj. FOTO: Profimedia