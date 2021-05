Slavni bratje in sestre, ki jih ne poznate (FOTO)

Warren Beatty in

Shirley MacLaine

Marsikdo ne ve, da sta slavna igralca brat in sestra, tudi zato ker sta oba spremenila svoj izvirni priimek, rojena sta bila kot Beaty. Skupaj sta poslušala plošče in brala knjige, Warren pa se je odločil poskusiti z igranjem, ko je njegovi tri leta starejši sestri že uspelo v Hollywoodu. »Še vedno sem zelo zaščitniška do njega,« pravi 87-letna Shirley.

Demi Lovato in Madison De La Garza

Pevka po številnih težavah z odvisnostjo, prehranskih motnjah in zlorabi okreva. Lani je namreč zaradi prevelikega odmerka drog skoraj umrla in še danes nosi posledice tega dejanja. Njena polsestra Madison pa je odigrala eno najbolj znanih otroških vlog v seriji Razočarane gospodinje, hčerko Gabrielle Solis (Eva Longoria), ki se je težko sprijaznila s hčerkino nepopolno postavo.

Lily in Alfie Allen

Lily Allen je ena najbolj zloglasnih britanskih pevk, ki prepeva že več kot 20 let. Po dolgoletnih težavah z odvisnostjo se je lani menda ustalila v drugem zakonu z igralcem Davidom Harbourjem. O svojem leto mlajšem bratu Alfieju je pisala v skladbi Alfie, redki pa so doumeli, da gre za igralca, ki je v Igri prestolov upodobil Theona Greyjoya.

Kate in Oliver Hudson

Ona je kopija svoje mame Goldie Hawn, zato sorodstvenih vezi ne gre zanikati, njen brat pa je menda veliko bolj podoben očetu, s katerim nobeden od njiju danes nima stikov. Oliver veliko raje igra v televizijskih produkcijah, medtem ko je njegova sestra že velika hollywoodska zvezda. Pred kratkim sta ustvarila še svoj podcast, v katerem se z različnimi strokovnjaki pogovarjata o pomembnosti duševnega zdravja in družinskih vezi.

Debbie Allen in Phylicia Rashad

Se spomnite Clair Huxtable iz znane nadaljevanke Cosby Show? Matriarhinjo, ki nikomur v družini ni dovolila, da je nespoštljiv, je igrala Phylicia, medtem ko je njena mlajša sestra Debbie Allen sicer plesalka in koreografinja, a je zadnja leta najbolj znana po vlogi v Talentih v belem, kjer igra Catherine Fox.

Kate in Rooney Mara

Prva je odigrala enega najbolj znamenitih prizorov smrti v Hiši iz kart, druga pa je bila pravo Dekle z zmajskim tatujem. Med njima sta le dve leti razlike, dekleti pa izhajata iz družine, ki ima v lasti kar dve ekipi ameriškega nogometa, Kate je v otroštvu celo zapela himno na tekmi. Obe sta veganki, Rooney pa ima celo svojo vegansko linijo oblačil.

Nekateri sorojenci so tako slavni, da njihovih genov ne moremo spregledati, a niso vsi takšni kot denimo bratje Hemsworth.Obstaja cel kup znanih igralcev in igralk, pevcev in umetnikov, ki se tako ali drugače udejstvujejo na svetovnih odrih, pa jim nikoli ne bi pripisali, da so nekdaj skupaj tekali po travi, se škropili z vodo iz vrtnih cevi ali pa drug drugemu katero zagodli.