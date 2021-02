Slavne slovenske živali: kaj nas učijo junaki?

Naključno do zvezd



Psi veljajo za naše najboljše in najzvestejše prijatelje, kar je dokazal tudi Jakob v legendarnem mladinskem filmu Sreča na vrvici. Črnemu novofundlandcu je bilo v resnici ime Ron, režiser Jane Kavčič pa ga je izbral povsem naključno, saj je sprva želel bernardinca. Glavni igralec Matic, s pravim imenom Matjaž Gruden, je danes visoki uradnik pri Svetu Evrope in ima na ubogljivega soigralca najlepše spomine.

’Trapasto ime’



Kužki so pri Slovencih nadvse priljubljeni, zato ne preseneča, da si jih filmski ustvarjalci pogosto zamislijo v scenarijih. Še en štirinožni ljubljenček je ukradel srca gledalcev, ko se je v naročju temnolase Milene muzal s platna. Z njegovim imenom je povezan eden najbolj znanih dialogov uspešnice Poletje v školjki, v katerem imata glavna protagonista besedni dvoboj: »Kaj? Reče se prosim. -Kaj mu je ime. -Trapasto ime.«

Radovednost je lepa čednost



Pravijo, da ni vljudno, če si preveč radoveden. A naš plišasti prijatelj je to hitro demantiral. Radovedni Taček je učil generacije malčkov novih spoznanj z različnih področij, kar je privedlo do tega, da je postal eden večnih osrednjih likov zabavnega otroškega programa. Vsakič znova ga je oživil Nace Simončič, voditelj Marko Okorn pa si je skupaj z njim prigaral večno slavo.

Ojnk, ojnk!



Da prašički niso samo za v klobase, dokazuje pritlikava pasma vietnamskega pujsa. Igralec in režiser Branko Đurić - Đuro je domačo žival Pingo angažiral v humoristični seriji Čista desetka in jo prelevil v Žarka. Ta sicer ni imel besedila, je pa popestril številne prizore in razširil zavedanje, da se lahko po novem svinje sprehajajo tudi po naših domovih, ne le v hlevu.

Črni lepotec



Če so psi kraljevali na televiziji in filmskem platnu, so mucki prevladovali v pesmaricah in pravljicah. Največji zvezdnik med njimi je nedvomno Maček Muri, ki ga je oživil Kajetan Kovič, ovekovečila pa ilustratorka Jelka Reichman. Pevka Neca Falk pa je prispevala še ponarodele pesmice, ob katerih se otroci in njihovi starši še danes potapljajo v čaroben svet tega črnodlakega mačkona.

Videz vara



Krpanova kobila je sinonim, da se knjige ne sodi po platnicah. Njena sloka in precej shirana postava nikakor ni pomenila, da je slabotna in za odpis. Premogla je namreč toliko moči, da je prenašala Martina in sol, ki jo je mišičnjak tihotapil čez mejo. Na njenih plečih pa je premagal strašnega sultana in postal naš večni heroj. Bila je pripadnica nekoč na Balkanu zelo razširjene pasme bosanskega plemenskega konja, ki mu danes žal grozi izumrtje.

Poučna mačka



Za najbolj marljivo in prijazno muco je poskrbela Ela Peroci, ko je leta 1957 poosebila kosmato mojstrico za popravilo copat. Muca Copatarica otroke še danes uči reda in discipline, marsikatera knjiga pa je romala iz roda v rod in navduševala več generacij, saj je ta pravljica v srcih naših najmlajših še vedno na prvem mestu.

Naši kosmati, ščetinasti in plišasti junaki z malih zaslonov, filma ter literature so si prislužili večno slavo, saj skozi različne zgodbe sporočajo različne plemenite nauke. Izbrali smo peščico najbolj priljubljenih živali, ki so zaznamovale naše otroštvo, njihove modrosti pa nas spremljajo še danes.