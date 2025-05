Slavne sestre in bratje: prvi prijatelji in večni zavezniki (Suzy)

Čeprav so si sestre in bratje velikokrat popolnoma različni ter so pogosto zagrizeni tekmeci, so hkrati tudi prvi pravi prijatelji ter najzvestejši zavezniki. »Bratje in sestre se zares poznamo,« pravijo znani obrazi. Z objavami arhivskih fotografij so obudili spomine na otroštvo, ko so jih sorojenci učili potrpežljivosti, sodelovanja in medsebojne pomoči.

Najslavnejša košarkarska brata Goran in Zoran Dragić sta od nekdaj zelo povezana. Njuna zgodba govori o skromni ljubljanski družini, hkrati velikokrat tudi sama potrjujeta, da sta kljub slavi in bogastvu še vedno brata iz enosobnega stanovanja v Kosezah.

Jernej Tozon izhaja iz velike družine. Ima namreč tri brate in dve sestri. Po starosti je nekje na sredini, zato je kot starejši brat pogosto skrbel za mlajšo sestro. »Previjal sem jo, hranil ter jo pestoval pred spanjem, predvsem takrat, ko sta oče in mama odšla na kakšen dogodek ali nastop,« se spominja ob fotografiji z babico.

Brata Valič nas vsak na svoj način, večkrat pa tudi v dvoje, zabavata že vrsto let. Seveda je znal Vid dobro unovčiti vlogo starejšega sorojenca, ker je bil vedno bolj grob in močnejši od Domna. »Še danes se kdaj zagrabiva kot dva petelina. To otroško ravsanje vzdržujeva z igro, zato deluje bolj zabavno kot resno. Ko sva bila mlajša, se ni nikoli nihče od naju zatekal po pomoč k staršem.«

Med Zalo in Elo Djurić je morda res devet let starostne razlike, a imata od nekdaj posebno vez. »Shodila je v mojem varstvu, prvič je izrekla črko r ob meni, prva sem izvedela za njeno prvo simpatijo in na njeni valeti sem se prva v dvorani razjokala. Ona je moja prva ljubezen, moja zaupnica, moje najlepše darilo, moje vse,« pravi Zala o mlajši sestri.

Ines Knauss je zelo navezana na dve leti mlajšo sestro Melanio Trump, ki živi pod medijskimi žarometi. Sestri sta se iz rodne Sevnice najprej preselili v Ljubljano ter od tam v Milano, kjer so mlajšo hitro opazili modni agentje in ji ponudili delo manekenke in modela. Ines je šla po drugi poti in se je ukvarjala z oblikovanjem.

Pevka Nina Pušlar in njen tri leta starejši brat Miha imata že od nekdaj zelo lep odnos, a seveda sta na trenutke še vedno zelo klasična brat in sestra. »Od mladih nog se je počutil zelo odgovornega zame. Pozneje, ko se je začela moja glasbena pot, je vedno hodil z mano po nastopih, poskrbel za vse potrebno in me varno pripeljal domov.«

Predsednica države Nataša Pirc Musar je nedavno na facebooku objavila fotografijo, na kateri v Bohinju pozira z dve leti mlajšo sestro Tanjo Pirc Robič. Ta je širši javnosti znana po nastopu v priljubljenem kuharskem šovu MasterChef Slovenija. »Obala Bohinjskega jezera se ni prav dosti spremenila in pogumno izjavljam, da midve s Tanjo tudi ne,« je zapisala.

Rebeka Dremelj obožuje starejšega brata Davida, ki je letos praznoval jubilej. Ob njegovem abrahamu je pod skupno fotografijo zapisala: »Vesela sem, da me je vesolje izbralo za tvojo mlajšo sestro. Rada te imam.« Večkrat je poudarila, da jo je David vedno čuval, podpiral in ji pomagal na začetku njene kariere.