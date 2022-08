Slavna družina: Addamsovi v novi podobi (FOTO)

Družina je doživela že veliko upodobitev, v najnovejši različici, seriji na Netflixu, pa bo oboževalce temačne in hkrati zabavne druščine razveseljevala letos jeseni. V seriji bo v ospredju hči Wednesday.

Domišljijski lik Wednesday Friday Addams je, tako kot preostale člane družine, ustvaril ameriški animator Charles Addams. Sprva risane podobe so doživele mnogo upodobitev v televizijskih in filmskih različicah ter v videoigricah.

Christina Ricci, ki je Wednesday igrala leta 1991, se je družini pridružila tudi v zadnji upodobitvi, kakšna je njena vloga, pa ustvarjalci niso razkrili.

Temnolaso, bledopolto, inteligentno, sarkastično, cinično ter družini predano deklico odmaknjenega pogleda z značilnimi kitkami je pred kamerami upodobilo kar deset igralk. Prva je v tej vlogi zaigrala Lisa Loring, ena njenih najbolj znanih upodobitev pa je nastala po zaslugi Christine Ricci, ki se je v deklico prelevila v filmski različici iz leta 1991.

V sveži seriji je ta čast pripadla 19-letni Jenni Ortega, ki je nase opozorila v ameriški najstniški drami The Fallout iz leta 2021 in v Netflixovi seriji You. Zadnji sklop zgodb o družini Addams z naslovom Wednesday je nastal v režiji Tima Burtona, ki je znan po barvitih upodobitvah, kot so Edvard Škarjeroki, Alica v Čudežni deželi, Charlie v tovarni čokolade in Sleepy Hollow.

Deklico prikazuje kot študentko na akademiji Nevermore, kamor so jo starši vpisali po tem, ko je v osmih letih zamenjala pet šol. Sooča se s šolskimi, osebnimi in družinskimi izzivi ter se trudi obvladovati svoje vse izrazitejše nadnaravne sposobnosti, se spopadati z umori, ki se dogajajo v mestu, in razvozlati 25 let staro skrivnost, v katero so vpleteni njeni starši.

Ob Jenni Ortega v vlogi njene mame Morticie nastopa izjemna Catherine Zeta-Jones, katere preobrazba v matriarhinjo temačne družine je več kot prepričljiva. V očeta Gomeza se je prelevil Luis Guzmán, v brata Pugsleyja pa Isaac Ordonez.