Slavljenka Ana Praznik: 40 let je švignilo mimo

»Saj ne morem verjeti, da sem jih nanizala že toliko,« se ob okroglem rojstnem dnevu zamisli Ana Praznik. Pevka in voditeljica je v krogu družine in najbližjih praznovala 40 let življenja in se začudila, kako hitro čas beži.

Ana je s prijateljico Laro združila rojstnodnevno zabavo.

»S prijateljico Laro sva združili najina osebna praznika in priredili zabavo, saj nam ob takšnih cifrah ne preostane drugega, kot da se imamo fino. Šele takrat, ko nas letnice opozorijo, da smo nanizali zajetno število let, se začudimo, da vse prehitro mineva, in še preden se dobro obrnemo, smo že na polovici. Do tja mi sicer še malce manjka, ampak bolj me veseli, da ničesar ne obžalujem. Živim polno, strastno, iskreno in komaj čakam, kaj mi bo prinesel naslednji dan. Obdala sem se z ljudmi, ki imajo srce polno ljubezni, izpolnila sem se v vlogi mame zlate hčerke Otje, dobila v dar glas, s katerim lahko lepšam trenutke ljudem, in močan značaj, ki mi pomaga premagovati najtežje izzive. Zato pa lahko trdim, da ljubim življenje,« nam je sporočila slavljenka.