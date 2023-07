Slavljenka Ana Bucik: zakorakala v novo desetletje

Ana Bucik je v svoji športni karieri poskrbela za marsikatero prelomnico, pred dnevi pa je tudi sama doživela eno zelo pomembno. Naša smučarka je namreč dopolnila okroglih trideset let, ki jim je nazdravila v družbi najbližjih. »Srečna sem, kot sem le lahko. Ostala sem brez besed. Preživela sem najlepši dan v najboljši družbi. Hvala prav vsakemu, ki si je vzel čas zame, hvala za vsa lepa voščila, ki sem jih prejela,« se je po zabavi za rojstni dan zahvalila tako najdražjim, ki so bili ob njej, kot tudi spletnim prijateljem, ki so našo športnico zasuli s čestitkami.

Zdaj se marsikdo sprašuje, kdaj bo odprla novo poglavje in obljubila večno zvestobo svojemu dragemu Krisu Joganu, ki ji je pred slabim letom dni nataknil zaročni prstan in s katerim je v razmerju že od najstniških let.