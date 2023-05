Slavje pri družini Praznik: Otja nas uči ljubezni

Najmlajši so najboljši pokazatelj, da delamo nekaj prav. To izkuša tudi voditeljica in pevka Ana Praznik, saj je njena Otja odlična učiteljica. »Ona mi resnično pokaže, kaj je to prava ljubezen. Hkrati pa zna pokazati tudi svojo trdno voljo, značaj oziroma trmo, zaradi katere velikokrat skoraj izgubim živce,« se nasmehne. »In potem globoko diham in si govorim, da s tem krepim potrpljenje. Ampak veste, tudi jaz imam močno voljo, zato bi lahko rekla – kakršna mati, takšna hči,« skomigne z rameni in doda, da pri hčerki opaža veliko podobnosti s sabo. Predvsem je ponosna na njeno čutno plat in to, da ji zna s svojimi dejanji nastaviti ogledalo, kajti otroci so odsev staršev. In po fotografiji sodeč imajo Ana, Peter in Otja zares veliko skupnega. Pri njih so doma spoštovanje, povezanost in zaupanje kot temelji funkcionalne družine. Najlepši pa so osebni prazniki, ko se pečejo torte in zavijajo darila. Pravljična številka 7 je razlog za slavje, a tudi opozorilo, kako hitro mineva čas, česar se vedno bolj zaveda tudi pojoča mamica.