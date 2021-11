Slava ne varuje pred nasiljem

Po podatkih WHO ena od treh žensk (30 odstotkov) na svetu v življenju doživi fizično ali spolno nasilje, povzročitelj pa je najpogosteje sedanji ali nekdanji partner.

V od 90 do 97 odstotkih primerov nasilja v družini je v skladu z mednarodnimi raziskavami povzročitelj moški, v več kot 90 odstotkih pa je žrtev ženska.

Pred to grozljivo statistiko žensk ne moreta obvarovati niti slava in bogastvo: ob 25. novembru, mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, smo se spomnili najbolj pretresljivih zvezdniških zgodb.

Skrivnostna smrt Trikratna nominiranka za oskarja Natalie Wood je bila znana po zapletenih ljubezenskih odnosih, ki so jo nemara stali življenje. Že drugič poročena s prvim možem Robertom Wagnerjem in kolegom Christopherjem Walknom se je leta 1981 odpravila z ladjo na otoček St. Catalina. Vrnila se ni, okoliščine njene smrti pa še do danes niso pojasnjene. Sprva so policisti menili, da se je utopila, vendar so zaradi prask in modric na njenem truplu ter kapitanovega pričanja o tem, da sta se večer pred njeno smrtjo z možem hudo sprla, znova odprli preiskavo. Primer ni bil nikoli rešen, saj proti glavnemu osumljencu, Nataliejinemu možu, ni bilo dovolj dokazov.

Ušla je iz pekla Tini Turner je uspelo tisto, kar marsikateri žrtvi nasilja ne: v pravem trenutku je zbrala moč in za vedno zapustila tedanjega moža Ika Turnerja. A preden je prišla do te točke, je 16 let trpela udarce, posilstva ter hudo fizično in psihično mučenje. Grozljive podrobnosti iz Tininega zakona so prišle na dan v filmu What's Love Got to Do With It iz leta 1984, njeni biografiji in dokumentarnem filmu Tina iz leta 2018. Javnosti je med drugim razkrila, da je Ike na njej ugašal cigarete, jo redno pretepal pred seksom ali po njem, celo med nosečnostjo. »Živela sem življenje smrti,« je o obdobju, med katerim je nekoč poskušala celo narediti samomor, povedala zvezdnica, ki si je po tem, ko je ušla nasilnemu zakonu, ustvarila bleščečo samostojno glasbeno kariero in postala simbol ženske moči.

Žrtev že pred umorom? Mlada igralka Sharon Tate je bila žrtev krvavega masakra, ki ga je leta 1969 povzročila skupina pod vodstvom Charlesa Mansona. V času, ko je bila umorjena, je bila osem mesecev noseča. Tragičen konec lepotice, ki ji je Hollywood ležal pred nogami, je popolnoma zasenčil govorice o nasilju, ki naj bi ga lepotica doživljala že pred tem. Nekateri pisci njenih biografij navajajo priče, ki pravijo, da je bila Sharon žrtev partnerskega nasilja. Njen mož in oče otroka, ki ga je nosila, Roman Polanski, naj bi jo silil v spolne odnose v troje in snemanje domačih pornografskih filmov s sadomazohistično vsebino. Otroka, ki sta ga zaplodila, naj si ne bi želel, ko Sharon ni želela narediti splava, pa naj bi se njegova čustva do nje ohladila in si je poiskal ljubico. Polanskemu sicer v zvezi z domnevnim ravnanjem s Sharon ni bilo nič dokazano, je pa danes obsojeni spolni prestopnik, med obsodbami, ki ga bremenijo, pa so posilstvo, dajanje drog mladoletniku in sodomija.

Ni ji bilo usojeno odrasti Zvezda Judith Barsi je ugasnila, še preden je zares zažarela. Nadarjena otroška igralka je očarala filmske profesionalce še pred desetim rojstnim dnem. Igrala je v filmu Žrelo: Maščevanje ter posodila svoj glas junakom v risankah Dežela pred časom in Vsi psi gredo v nebesa. V času, ko sta se v kinematografih vrtela slednja, je bila že mrtva. Njen oče József Barsi je bil že pred tem pogosto fizično in psihično nasilen, ko pa je deklica zaslovela, je ponorel in postal alkoholik. Judith je stisko zaradi nasilja izražala s prenajedanjem, poleg tega pa si je tudi pulila trepalnice ter se znesla nad družinskim mačkom. Njena agentka jo je peljala k psihologu in prijavila dogajanje socialni službi, a se je tragedija zgodila, še preden je institucijam uspelo spraviti deklico in njeno mamo Mario na varno. Nasilni oče ju je ustrelil in sodil še sebi.