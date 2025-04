Slava Meghan Markle: vrnitev pod žaromete z otrokoma (Suzy)

Vojvodinja susseška se je odločila, da bo svojo vrnitev pod žaromete tokrat izpeljala udarno in preudarno. V času, ko pripravlja nov podkast v okviru medijske hiše Lemonada in si na Netflixu lahko ogledate njen način kuhanja, se tako po pomoč za všečke in viralnost zateka tudi k svojima otrokoma, princu Archieju in princesi Lilibet.

Sicer še vedno vztraja pri tem, da obrazov otrok ne bo (pogosto) kazala, vendar je dovolj poblisk rdečelasih glavic, da se občinstvo razneži.

Meghan ima pred seboj pestro leto. Ne le da je na zaslone prišla njena oddaja o kuhanju, pač pa je tudi lansirala novo podjetje As Ever, zdaj je tu še podkast. Vsekakor ima polne roke dela, a za mamico, kakršna je, to ni težava, saj veliko časa nameni tudi otrokoma, ki sta po očku več kot očitno podedovala rdeče lase.

Vojvodinja je na svoji spletni strani še pripravila seznam oblačil, ki jih priporoča, vendar listki s ceno na njih za navadne smrtnike niso najbolj prijazni.