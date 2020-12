Slana pita (quiche) z jesenskimi sadeži

pita z jesenskimi sadeži

Karamelni okus pečene jesenske buče v družbi sladko-grenkega brstičnega ohrovta in brokolija, ki se potopijo v žametni preplet rumenjakov, sladke skute in smetane na klasičnem krhkem testu, prikliče nasmeh na obraz in toploto v srce v vsakem trenutku dneva.Za daljše jesenske dni in krajše zimske večere je kos pite z izbrano solato vrhunska kombinacija!*300 g moke*200 g masla*1 jajce*20 g mrzle vode oz. po potrebi (odvisno od velikosti jajca)*sol*120 g brokolija in brstičnega ohrovta*300 g bučnega pireja (hokaido buča, muškatna buča ali maslena buča)*50 g sladke skute – rikote (lahko je tudi navadna skuta)*1 dl sladke smetane*4 jajca za peko*sol in beli poper*muškatni orešček*bučni krhlji*olivno olje*sol*bučna semenaMoko zgnetemo z maslom, jajcem in ščepcem soli v gladko testo, ki ga zavijemo v folijo in damo vsaj za pol ure na hladno. Model za pito premažemo z maslom. Testo razvaljamo približno 5 mm debelo in z njim s pomočjo valjarja obložimo model. Testo, ki visi čez rob, odrežemo, testeno dno pa večkrat prebodemo z vilicami. Model s testom postavimo še enkrat vsaj za pol ure v hladilnik. Sledi slepa peka. Ko si testo spočije, ga obložimo s peki papirjem in nanj stresemo fižol, lahko tudi kakšno drugo stročnico ali glinene kroglice. Pečemo na približno 170 do 180 °C nekje 15 minut. Nato odstranimo fižol s papirjem za peko in pečemo še 5 minut.Za nadev bučo očistimo in narežemo na poljubno velike kose. Kose buče damo na pekač, rahlo pokapljamo z olivnim oljem in spečemo v pečici (približno 180 do 200 °C), da se zmehča in dobi karamelno skorjico. Ohlajeno z vilicami 'poštokamo' v grob pire. Če želimo popolnoma gladek pire, ga prepasiramo.Brokoli in brstični ohrovt očistimo, operemo in razdelimo na cvetove oziroma narežemo na četrtine. V vreli osoljeni vodi brokoli in brstični ohrovt kuhamo približno 5 minut, odcedimo in ohladimo s hladno vodo.Mleko, sladko smetano in jajca razžvrkljamo, solimo in popramo. Začinimo z muškatnim oreščkom. Dodamo bučni pire in dobro premešamo. Po potrebi še začinimo.Brokolijeve cvetke in brstični ohrovt razporedimo po napol pečenem testu in prelijemo z bučnim prelivom.Pito pečemo 30 minut na 150 °C in 10 minut na 170 °C (čas in temperaturo prilagodimo pečici).Del buče narežemo na manjše krhlje. Preložimo jih na pekač, obložen s papirjem za peko, pokapljamo z oljem in spečemo v vroči pečici na 220 do 250 °C, da dobijo karamelno skorjico. Pazimo, da jih ne zažgemo. Bučna semena popražimo. Pečeno pito obložimo s pečenimi bučnimi krhlji in potresemo s praženimi bučnimi semeni. Za piko na i pa sledi še kakšna zeliščna vejica.Žlica kisle smetane z grškim jogurtom, česnom, pestom bučnih semen, bučnim oljem, kajenskim poprom in ščepcem soli bo dala piti dokončni pridih. Skleda pisane jesenske solate (motovilec, rdeče zelje, radič z naribanim korenjem ali kolerabo in praženimi sončničnimi semeni) pa bo zadela žebljico na glavico.