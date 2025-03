Sladkosneda Nina Osenar (Suzy)

Tale iznajdljiva ustvarjalka se je v življenju lotila že marsičesa in z vsakim projektom nas je navdušila. V teh dneh bo poskrbela za vse, ki obožujejo sladko pregreho, saj je ustvarila čisto svoje praline. S tem je postala prva zvezdnica z mamljivimi čokoladnimi kroglicami.

»Moj dnevni moto je, da za vsako uspešno žensko stoji gora čokolade. No, vsaj tablica tam nekje okrog devetih zvečer, ko moj Marlon zaspi in z Dejanom pogledava dober film. Takrat je čas za sladico, pri tem sem zelo disciplinirana,« se nasmehne Nina Osenar Kontrec. Za čokoladni podvig je kriva oddaja Riba raca rak, v kateri je kuhala. »Ogromno ljudi mi je pisalo za recept, pa sem se odločila ustvariti svojo ekskluzivno vegansko linijo čokolade in slastnih kroglic. V čokoladnem muzeju sredi Ljubljane so me z veseljem sprejeli in toplo pozdravili mojo idejo. Okusi so fantastični, zato je moj pas od vsega preizkušanja že par centimetrov širši,« še pripomni vsestranska voditeljica in razkriva, da bomo v bonbonieri med drugim našli okuse limone, maline in matche v sinergiji z lešnikom.

Zaupala nam je, da sta bila glavna preizkuševalca njenih receptur sin Marlon in mož Dejan. Foto: osebni arhiv

»Pa tudi mak in kavo. Mehko svilnata temna krema, ki se topi v ustih, bo pomešana z meni najljubšimi oreščki, s hrustljavo praženimi lešniki, sadjem in zdravilnim zelenim čajem. Želim, da nas vsak grižljaj poboža, prebudi in poživi. Ni skrivnost, da nam je čokolada pogosto v tolažbo, saj spodbuja sproščanje endorfinov, ki izboljšajo razpoloženje in celo zmanjšajo bolečino.« Ob tem nas še povabi na brezplačno druženje z njenimi čokoladnimi umetninami že ta petek, 7. marca, v popoldanskih urah, v ljubljanskem Chocolariumu.