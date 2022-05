Sladko presenečenje v stilu Jamesa Bonda

Legendarna mama Manka spretno skriva svoja leta, čeprav jo zagotovo tu pa tam kdaj stisne v križu, medtem ko vsestranski Dolenjec, igralec, scenarist in režiser Sašo Đukić, brez katerega mame Manke ne bi bilo, pravi, da ga leta prav nič ne ganejo.

Novopečeni abrahamovec je pred dnevi svoj jubilej proslavil v družbi najbližjih, sladko presenečenje, ki ga je zanj pripravila Jasna Kuljaj, pa ga je še posebno ganilo. Presenečenemu slavljencu je v roke potisnila torto v stilu Jamesa Bonda, Sašu pa so se kot velikemu oboževalcu tega tajnega agenta v hipu pocedile sline.

»James Bond sicer ni najina skupna točka, a naju povezujejo ustvarjanje oddaje Pri Črnem Petru, ljubezen do cvička in rodne dolenjske grude,« je o dobrem prijatelju povedala Jasna, ki mu je iz srca zaželela vsaj še toliko let, kot jih je na tem svetu.