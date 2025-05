Sladko odštevanje Nejca Krevsa: Poleti se bo razveselil hčerke! (Suzy)

Novinar, voditelj in urednik Nejc Krevs se veseli, da bo kmalu postal očka. »Z ženo Ano pričakujeva deklico! Ime zanjo sva že izbrala, a ga bova do rojstva zadržala zase. Po vseh 'bucket list' potovanjih, ki bi jih z otrokom težje izpeljala, sva se odločila za naslednje poglavje – družino. Nosečnost je za Ano zahtevna in polna izzivov, zato podrobnosti raje zadrživa zase,« je povedal. Lepo novico je najprej delil z najbližjimi, na Anin rojstni dan konec aprila, pa še na družabnih omrežjih. Svoji dragi se je poklonil z lepimi besedami: »V tvojem objemu raste novo življenje. Danes praznujemo čudovito dušo, kot si — in čudež, ki ga nosiš.«

Hitro je še navrgel, da s pripravami na prihod nove družinske članice sicer rahlo zamujata, a imata za to še dovolj časa, saj se jima bo težko pričakovana in želena deklica pridružila poleti.