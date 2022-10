Skupina Hellcats: Nismo šminkerke (FOTO)

Skupina Hellcats, ki jo vodita, sestavljata pa še pevka Sara Levič in kitaristka Mija Marinič, je svojevrsten fenomen. Punce orjejo ledino v moški domeni slovenskega heavy metala, pobuda za bend pa je vzklila iz ideje, da dekleta v prostem času ne bi samo klepetala ob kavicah in pivu, ampak bi še nekaj ustvarila in skupaj potovala po koncertih. Devetnajst let in preveč kadrovskih menjav pozneje sta Saša in Sonja obredli Slovenijo ter ustvarili bend, ki mu sledi in ju spodbuja občinstvo z vseh koncev sveta. Dekleti potrpežljivo gradita zgodbo naprej. Pri tem se jima ne mudi, ker je bend posledi...