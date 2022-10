Skupaj pod vročim karibskim soncem

A bolj kot to je Koširja pred odhodom na drug konec sveta skrbelo, kako bo dolge mesece preživel brez svojih treh otrok, Aline, Anike in Jalna, ter srčne izbranke Simone, s katero sta letos praznovala pravljičnih sedem let ljubezni.

Njegove skrbi so bile odveč, saj je čas minil, kot bi mignil, njegova najdražja pa mu na Karibih že dela družbo. Jure je ob njenem prihodu objavil fotografijo sončnega zahoda in pripisal, da je vzdušje romantično, kot pa je videti na njunih družabnih omrežjih, se ji na potovanju niso pridružili njegovi otroci iz zakona z Alenko Košir.